Автосервис в Краснодаре на Ростовском шоссе, 12/3
Автосервис "Донмотор" работает в Краснодаре с 20-го марта 2019 года.
СТО занимается ремонтом и техническим обслуживанием иномарок и отечественных автомобилей. ТЕХЦЕНТР оснащен тремя слесарными постами, где установлены подъемники с грузоподъемностью более 4-х тонн, один из подъемников четырехстоечный с установкой для регулировки развала и схождения колес.
Автосервис укомплектован всем необходимым ручным инструментом и диагностическим оборудованием, а также оборудованием для проведения сварочных работ.
Для удобства клиентов есть зона ожидания с санузлом.
Автосервис имеет центральное отопление, что позволяет производить все работы в комфортных условиях.
Территория вокруг сервиса во время сильных осадков не подвержена подтоплению, что исключает риск порчи клиентских автомобилей во время сильных дождей.
Вся территория автосервиса и прилегающий периметр находятся под круглосуточной охраной с применением систем видеонаблюдения, что сводит к минимуму вероятность любых противоправных действий в отношении клиентов и их имущества.
Фасад автосервиса выходит прямо на Ростовское шоссе, что облегчает поиск автосервиса для клиентов. Адрес автосервиса совпадает с его фактическим местонахождением и легко находится через Яндекс Карты, Яндекс Навигатор и Гугл Карты.
Коллектив автосервиса сформирован из специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере ремонта и обслуживания легковых автомобилей.
Собственником автосервиса успешно реализован не один проект автосервиса в России.
Все сотрудники автосервиса проходят строгий отбор при приеме на работу и только лучшие попадают в наш дружный коллектив!
Автосервис оказывает широкий перечень услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей большинства мировых марок. В работу принимаются автомобили не старше 2000 года выпуска, автомобили более старшего возраста принимаются в работу только по согласованию с Администрацией автосервиса в индивидуальном порядке. Автосервис оставляет за собой право отказать в обслуживании любому клиенту без объяснения причин.
Автосервис "Донмотор" в Краснодаре оказывает следующие услуги:
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Компьютерная диагностика электронных систем автомобилей
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Диагностика подвески
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Диагностика ходовой части
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Диагностика рулевого управления
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Диагностика тормозной системы
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Диагностика автокондиционеров
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Ремонт тормозной системы
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Ремонт ходовой части
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Ремонт подвески
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Ремонт электрооборудования
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Ремонт рулевого управления
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Ремонт системы охлаждения двигателя
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Замена масла в двигателе и фильтров
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Замена тормозных колодок и тормозных дисков
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Замена масла в АКПП и МКПП
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Замена масла в редукторах и мостах
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Замена жидкости гидроусилителя
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Замена тормозной жидкости
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Шумоизоляция салона, дверей, капота, багажника, колесных арок
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Установка дополнительного электрооборудования
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Установка автозвука
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Программирование и адаптация электронных блоков
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Ремонт и тюнинг выхлопной системы
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Удаление катализаторов
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Капитальный ремонт двигателей
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Ремонт МКПП
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Шиномонтаж и балансировка колес
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Замена ремней и цепей ГРМ
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Замена свечей зажигания
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Замена катушек зажигания
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Устранение течи технологических жидкостей
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Замена и ремонт генераторов, стартеров и компрессоров кондиционера
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Ремонт пневмоподвески
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Замена сцепления
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Замена ШРУС
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Замена карданных валов
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Замена приводных ремней
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Замена опор двигателля
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Ремонт рулевых реек
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Ремонт АКПП
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Ремонт насосов GDI (Митсубиси)
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Ремонт дизельных двигателей
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Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
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Ремонт турбин
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Ремонт пневмоподвески
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Полная замена масла в АКПП
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Чип-тюнинг
Все работы в нашем автосервисе проводятся на высоком профессиональном уровне с применением соответствующих технологий ремонта. Техцентр оснащен всем необходимым оборудованием и инструментом. Работы проводятся оперативно и с гарантией.
Автосервис производит продажу широкого ассортимента запасных частей и расходных материалов для автомобилей всех мировых марок. Специалисты нашего автосервиса произведут подбор необходимых для ремонта автозапчастей с учетом ваших пожеланий по стоимости, качеству и срокам поставки. В случае комплексного обслуживания, мы предлагаем нашим клиентам значительные скидки на автозапчасти и производимые работы. По вопросам скидок обращайтесь к Администрации автосервиса.
Ждем вас в нашем СТО "Донмотор"!
Наш адрес: Краснодар, Ростовское шоссе, 12/3 (ежедневно)
Телефон: 8(800)5558135