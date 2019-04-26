Автосервис "ДОНМОТОР"
Автосервис в Краснодаре
Ежедневно С 9:00 до 21:00:
Наш адрес:
Краснодар, Ростовское шоссе, 12/3
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Ремзона автосервиса ДОНМОТОР
Ремонтная зона автосервиса ДОНМОТОР в Краснодаре.
Ремзона автосервиса ДОНМОТОР
Вид на ремонтную зону автосервиса в Краснодаре.
Логотип автосервиса "ДОНМОТОР"
Шумоизоляция автомобилей

Шумоизоляция автомобилей в Краснодаре

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Компьютерная диагностика автомобиля
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Замена масла
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Ремонт двигателей
Ремонт двигателей
Шиномонтаж
Шиномонтаж
Ремонт ходовой части
Ремонт ходовой части
Компьютерная диагностика
Компьютерная диагностика

Автосервис в Краснодаре

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Автосервис в Краснодаре на Ростовском шоссе, 12/3

Автосервис "Донмотор" работает в Краснодаре с 20-го марта 2019 года. 

СТО занимается ремонтом и техническим обслуживанием иномарок и отечественных автомобилей. ТЕХЦЕНТР оснащен тремя слесарными постами, где установлены подъемники с грузоподъемностью более 4-х тонн, один из подъемников четырехстоечный с установкой для регулировки развала и схождения колес. 

Автосервис укомплектован всем необходимым ручным инструментом и диагностическим оборудованием, а также оборудованием для проведения сварочных работ. 

Для удобства клиентов есть зона ожидания с санузлом.

Автосервис имеет центральное отопление, что позволяет производить все работы в комфортных условиях.

Территория вокруг сервиса во время сильных осадков не подвержена подтоплению, что исключает риск порчи клиентских автомобилей во время сильных дождей.

Вся территория автосервиса и прилегающий периметр находятся под круглосуточной охраной с применением систем видеонаблюдения, что сводит к минимуму вероятность любых противоправных действий в отношении клиентов и их имущества.

Фасад автосервиса выходит прямо на Ростовское шоссе, что облегчает поиск автосервиса для клиентов. Адрес автосервиса совпадает с его фактическим местонахождением и легко находится через Яндекс Карты, Яндекс Навигатор и Гугл Карты.

Коллектив автосервиса сформирован из специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере ремонта и обслуживания легковых автомобилей.

Собственником автосервиса успешно реализован не один проект автосервиса в России.

Все сотрудники автосервиса проходят строгий отбор при приеме на работу и только лучшие попадают в наш дружный коллектив!

Автосервис оказывает широкий перечень услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей большинства мировых марок. В работу принимаются автомобили не старше 2000 года выпуска, автомобили более старшего возраста принимаются в работу только по согласованию с Администрацией автосервиса в индивидуальном порядке. Автосервис оставляет за собой право отказать в обслуживании любому клиенту без объяснения причин.

Автосервис "Донмотор" в Краснодаре оказывает следующие услуги:

  • Компьютерная диагностика электронных систем автомобилей
  • Диагностика подвески
  • Диагностика ходовой части
  • Диагностика рулевого управления
  • Диагностика тормозной системы
  • Диагностика автокондиционеров
  • Ремонт тормозной системы
  • Ремонт ходовой части
  • Ремонт подвески
  • Ремонт электрооборудования
  • Ремонт рулевого управления
  • Ремонт системы охлаждения двигателя
  • Замена масла в двигателе и фильтров
  • Замена тормозных колодок и тормозных дисков
  • Замена масла в АКПП и МКПП
  • Замена масла в редукторах и мостах
  • Замена жидкости гидроусилителя
  • Замена тормозной жидкости
  • Шумоизоляция салона, дверей, капота, багажника, колесных арок
  • Установка дополнительного электрооборудования
  • Установка автозвука
  • Программирование и адаптация электронных блоков
  • Ремонт и тюнинг выхлопной системы
  • Удаление катализаторов
  • Капитальный ремонт двигателей
  • Ремонт МКПП
  • Шиномонтаж и балансировка колес
  • Замена ремней и цепей ГРМ
  • Замена свечей зажигания
  • Замена катушек зажигания
  • Устранение течи технологических жидкостей
  • Замена и ремонт генераторов, стартеров и компрессоров кондиционера
  • Ремонт пневмоподвески
  • Замена сцепления
  • Замена ШРУС
  • Замена карданных валов
  • Замена приводных ремней
  • Замена опор двигателля
  • Ремонт рулевых реек
  • Ремонт АКПП 
  • Ремонт насосов GDI (Митсубиси)
  • Ремонт дизельных двигателей
  • Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей
  • Ремонт турбин
  • Ремонт пневмоподвески
  • Полная замена масла в АКПП
  • Чип-тюнинг

Все работы в нашем автосервисе проводятся на высоком профессиональном уровне с применением соответствующих технологий ремонта. Техцентр оснащен всем необходимым оборудованием и инструментом. Работы проводятся оперативно и с гарантией.

Автосервис производит продажу широкого ассортимента запасных частей и расходных материалов для автомобилей всех мировых марок. Специалисты нашего автосервиса произведут подбор необходимых  для ремонта автозапчастей с учетом ваших пожеланий по стоимости, качеству и срокам поставки. В случае комплексного обслуживания, мы предлагаем нашим клиентам значительные скидки на автозапчасти и производимые работы. По вопросам скидок обращайтесь к Администрации автосервиса.

Ждем вас в нашем СТО "Донмотор"!

Наш адрес: Краснодар, Ростовское шоссе, 12/3 (ежедневно)

Телефон: 8(800)5558135

Код

 
Обслуживаем марки автомобилей:
Ниссан
БМВ
Вольво
Опель
Субару
Шкода
Мерседес
Мазда
Ауди
Шевроле
Ситроен
Фольксваген
Пежо
Тойота
Хонда
Лексус
Мицубиши
Рено
Дэу
Лада
ГАЗ
Форд
Фиат
Киа
Хендай
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Отзывы клиентов
Василий
Был на ремонте в этом сервисе. Естественно, сначала прочитал отзывы, хотя отзывов не так много, всё-таки решил туда съездить. Встретили дружелюбно, выслушали проблему, а проблема, к сожалению, не постоянная, периодически при движении слышен какой-то скрежет. И как всегда, как только приезжаешь в сервис, ничего не происходит. Тем не менее, при осмотре проблему удалось диагностировать и устранить. В сервисе работают только профессионалы, если что случиться, то поеду только туда!
Василий
Татьяна
Заехала в данный автосервис по рекомендации друзей, уж очень хвалили!
Машинка у меня еще гарантийная была. Но между колодкой и диском попал камень, пришлось сразу действовать и менять, дабы не испортить диски! Мастер сразу предложил заехать в бокс, предварительно озвучив цену. Также мастер, который менял колодки, осмотрел ходовую и для меня было большим удивлением, что меня не начали раскручивать на дополнительные траты. Профессионализм и сервис на высоте!
Татьяна
Иван
Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу сервиса за отличную работу!
Не первый год обслуживаюсь здесь. Приезжал с ошибкой двигателя - быстро взяли, быстро нашли причину и так же быстро устранили. Цены радуют. Боксы действительно чистые и клиентская зона удобная. К работе подходят с душой, как будто свою машинку делают. Рекомендую заглянуть и попробовать!
Иван
Наши телефоны:
Наш адрес:
Краснодар, Ростовское шоссе, 12/3
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