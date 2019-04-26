Автосервис в Краснодаре на Ростовском шоссе, 12/3

Автосервис "Донмотор" работает в Краснодаре с 20-го марта 2019 года.

СТО занимается ремонтом и техническим обслуживанием иномарок и отечественных автомобилей. ТЕХЦЕНТР оснащен тремя слесарными постами, где установлены подъемники с грузоподъемностью более 4-х тонн, один из подъемников четырехстоечный с установкой для регулировки развала и схождения колес.

Автосервис укомплектован всем необходимым ручным инструментом и диагностическим оборудованием, а также оборудованием для проведения сварочных работ.

Для удобства клиентов есть зона ожидания с санузлом.

Автосервис имеет центральное отопление, что позволяет производить все работы в комфортных условиях.

Территория вокруг сервиса во время сильных осадков не подвержена подтоплению, что исключает риск порчи клиентских автомобилей во время сильных дождей.

Вся территория автосервиса и прилегающий периметр находятся под круглосуточной охраной с применением систем видеонаблюдения, что сводит к минимуму вероятность любых противоправных действий в отношении клиентов и их имущества.

Фасад автосервиса выходит прямо на Ростовское шоссе, что облегчает поиск автосервиса для клиентов. Адрес автосервиса совпадает с его фактическим местонахождением и легко находится через Яндекс Карты, Яндекс Навигатор и Гугл Карты.

Коллектив автосервиса сформирован из специалистов, имеющих многолетний опыт работы в сфере ремонта и обслуживания легковых автомобилей.

Собственником автосервиса успешно реализован не один проект автосервиса в России.

Все сотрудники автосервиса проходят строгий отбор при приеме на работу и только лучшие попадают в наш дружный коллектив!

Автосервис оказывает широкий перечень услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей большинства мировых марок. В работу принимаются автомобили не старше 2000 года выпуска, автомобили более старшего возраста принимаются в работу только по согласованию с Администрацией автосервиса в индивидуальном порядке. Автосервис оставляет за собой право отказать в обслуживании любому клиенту без объяснения причин.

Автосервис "Донмотор" в Краснодаре оказывает следующие услуги:

Компьютерная диагностика электронных систем автомобилей

Диагностика подвески

Диагностика ходовой части

Диагностика рулевого управления

Диагностика тормозной системы

Диагностика автокондиционеров

Ремонт тормозной системы

Ремонт ходовой части

Ремонт подвески

Ремонт электрооборудования

Ремонт рулевого управления

Ремонт системы охлаждения двигателя

Замена масла в двигателе и фильтров

Замена тормозных колодок и тормозных дисков

Замена масла в АКПП и МКПП

Замена масла в редукторах и мостах

Замена жидкости гидроусилителя

Замена тормозной жидкости

Шумоизоляция салона, дверей, капота, багажника, колесных арок

Установка дополнительного электрооборудования

Установка автозвука

Программирование и адаптация электронных блоков

Ремонт и тюнинг выхлопной системы

Удаление катализаторов

Капитальный ремонт двигателей

Ремонт МКПП

Шиномонтаж и балансировка колес

Замена ремней и цепей ГРМ

Замена свечей зажигания

Замена катушек зажигания

Устранение течи технологических жидкостей

Замена и ремонт генераторов, стартеров и компрессоров кондиционера

Ремонт пневмоподвески

Замена сцепления

Замена ШРУС

Замена карданных валов

Замена приводных ремней

Замена опор двигателля

Ремонт рулевых реек

Ремонт АКПП

Ремонт насосов GDI (Митсубиси)

Ремонт дизельных двигателей

Ремонт топливной аппаратуры дизельных двигателей

Ремонт турбин

Ремонт пневмоподвески

Полная замена масла в АКПП

Чип-тюнинг

Все работы в нашем автосервисе проводятся на высоком профессиональном уровне с применением соответствующих технологий ремонта. Техцентр оснащен всем необходимым оборудованием и инструментом. Работы проводятся оперативно и с гарантией.

Автосервис производит продажу широкого ассортимента запасных частей и расходных материалов для автомобилей всех мировых марок. Специалисты нашего автосервиса произведут подбор необходимых для ремонта автозапчастей с учетом ваших пожеланий по стоимости, качеству и срокам поставки. В случае комплексного обслуживания, мы предлагаем нашим клиентам значительные скидки на автозапчасти и производимые работы. По вопросам скидок обращайтесь к Администрации автосервиса.

Ждем вас в нашем СТО "Донмотор"!

Наш адрес: Краснодар, Ростовское шоссе, 12/3 (ежедневно)

Телефон: 8(800)5558135